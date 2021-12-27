Свердловские аграрии получат субсидии на 86 млн рублей на производство зерновых культур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Новую субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, получат аграрии Свердловской области в 2022 году. На эти цели будет выделено 86 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Из федерального и регионального бюджетов на предоставление субсидии планируется выделить 86 млн рублей в 2022 году. Ожидается, что новой мерой поддержки уже в первый год смогут воспользоваться около 100 сельхозтоваропроизводителей. На выплату могут претендовать хозяйства, которые вырастили и продали зерновые культуры с 1 января по 20 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Планируется, что новый вид господдержки позволит стимулировать увеличение производства зерна, что способствует стабилизации цен на сельхозпродукцию, в том числе молоко.

"Свердловская область территориально находится в зоне рискованного земледелия и является дефицитной по объемам производства зерна для обеспечения отрасли животноводства кормами. Ежегодно часть зерна завозится из других территорий. Новая субсидия позволит поддержать растениеводов и таким образом повысить объемы производства зерна внутри области", - цитирует департамент министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Артема Бахтерева.