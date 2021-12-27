Добыча нефти в Татарстане в 2021 году вырастет на 1,8 млн тонн

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти в Татарстане в 2021 году составит 34,5 млн тонн. В 2020 году нефтедобыча составляла 32,7 млн тонн. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции в понедельник.

"Основа нашей экономики - это нефтегазохимическая комплекс. <...> Что касается нефтедобычи, мы в этом году выйдем на цифру 34,5 [млн тонн] . Цифры были бы у нас больше, если бы не было ограничений по ОПЕК+", - сказал Минниханов.

Глава республики напомнил, что в декабре на заводе "Танеко" в Татарстане запустили три новые установки, общее число достигло 7.

В 2020 году компании Татарстана добыли 32,7 млн тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем в 2019 году.