Почти 50 проектов в сфере цифровизации реализуют до 2024 года в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Около 50 проектов в сфере цифровизации реализуют до 2024 года в Тюменской области в рамках утвержденной программы цифровой трансформации в сфере госуправления, здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, развития городской среды и социальной сферы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

"Правительство Тюменской области утвердило программу цифровой трансформации. <...> Программа содержит детализированный состав мероприятий и источников финансирования стратегии в области цифровой трансформации Тюменской области. В рамках реализации программы до 2024 года в Тюменской области будет реализовано 49 проектов в сфере цифровизации", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области, всего в 2022-2024 годах на реализацию мероприятий программы предусмотрено около 1,7 млрд рублей (в том числе около 755 млн рублей из федерального бюджета). Участие в реализации программы примут 11 органов госвласти Тюменской области. Программа цифровой трансформации затрагивает следующие направления: государственное управление, здравоохранение, образование и наука, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера.