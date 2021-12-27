Цена зимнего дизеля на бирже впервые поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по итогам торгов в понедельник вновь обновила исторический максимум и впервые превысила 65 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 1,4%, до 65,71 тыс. рублей за тонну. Начиная с 16 декабря, стоимость этого вида топлива ежедневно устанавливает новые рекорды.

Летний дизель подорожал на 0,8%, до 50,44 тыс. рублей за тонну, а межсезонный дизель - на 1,1%, до 52,03 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы подорожали на 3,1%, до 25,37 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросло в цене на 0,8%, до 57,24 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-92 увеличилась почти на 2%, до 49,08 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,8%, до 51,72 тыс. рублей за тонну.

Единственным видом топлива, подешевевшим на торгах в понедельник, стал топочный мазут - его цена снизилась на 2,8% и составила 23,2 тыс. рублей за тонну.