В Абхазии презентовали проект гостиничного комплекса с российскими инвестициями

СУХУМ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев презентовал в Сухуме беспрецедентный по масштабам Абхазии проект гостиничного и апартаментного комплекса "Москва резорт" стоимостью 20 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с презентации.

Комплекс планируется построить в Пицунде на площади 45 га.

"Рассчитывать только на себя, на собственные силы - это тупиковый путь, и то, что вы делаете ставку на российского инвестора, абсолютно правильно. Это беспрецедентный проект, в России таких проектов нет, он совершенно экологичный, он должен вписаться в климатическую зону, это будет гостиница вся зеленая. Объем инвестиций - 20 млрд рублей, у нас есть договоренности с банками, которые будут кредитовать", - сказал Ткачев на презентации в Сухуме с участием президента Абхазии Аслана Бжании, премьер-министра Александра Анкваба, депутатов парламента, членов правительства республики.

По словам Ткачева, в течение трех лет на строительстве объекта будут работать около 1500 рабочих, гостиница рассчитана на 700 мест, апартаменты на 1 тыс. мест. "Объем налогов в течение 10 лет составит около 5 млрд рублей, только туристический оборот около 150 тыс. человек в год.

"Абхазия в свое время была местом для "дорогих" отдыхающих, и за многие годы вы растеряли богатого клиента, он уехал в другие курорты. Мне кажется, Абхазия по природе и берегу - лучшая на черноморском побережье, и ей надо вернуть былую славу на туристическом рынке, создавая четырех, пятизвездочные отели", - сказал Ткачев.

Он отметил, что объект будет поэтапно вводиться, на строительную площадку выйдут в конце 2022 года. Обслуживающий персонал численностью 1500 человек будет набираться из числа местных жителей, а также приезжих, и их будут готовить специально.