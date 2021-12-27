Модернизацию системы теплоснабжения в городе на Урале начнут в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Модернизацию системы теплоснабжения в городе Первоуральске Свердловской области, где проживают около 120 тыс. человек и который входит в число муниципалитетов региона с самой ненадежной инженерной инфраструктурой, начнут в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"С целью стабилизации технического состояния инженерной инфраструктуры, повышения надежности и качества коммунальных услуг потребителям в 2022 году в Первоуральске начнется крупномасштабная модернизация централизованной системы теплоснабжения", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что работы проведут по концессионному соглашению между администрацией муниципалитета, правительством региона и ПАО "Т Плюс". Модернизация охватит почти 400 км тепловых сетей, 47 центральных теплопунктов, по семь насосных станций, павильонов и котельных. Объем расходов составит 3,5 млрд рублей.

Как отметили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, Первоуральск входит в число муниципалитетов с самой ненадежной инженерной инфраструктурой. Это приводит к высокой аварийности на сетях, огромным потерям ресурса и низкому качеству теплоснабжения и горячего водоснабжения горожан. Решить проблемы можно исключительно за счет механизмов концессии.

На первом этапе реализации заключенного с "Т Плюс" соглашения планируется проектирование и реконструкция квартальных сетей. После этого в городе будет проведена модернизация центральных теплопунктов с восстановлением циркуляционного трубопровода ГВС, а также начнется строительство и реконструкция котельных.

В департаменте напомнили, концессионные соглашения в сфере ЖКХ направлены на ликвидацию неэффективных муниципальных предприятий, привлечение дополнительных инвестиций на модернизацию и развитие инженерной инфраструктуры. В Свердловской области действует 51 концессия на общую сумму 51,5 млрд рублей. Благодаря проделанной работе аварийность на коммунальных сетях удалось снизить на 19%, качество коммунальных услуг улучшить более чем для 130 тыс. граждан.

О ситуации в регионе

Как ранее сообщал ТАСС, замена всех изношенных коммунальных сетей в Свердловской области, где в обновлении нуждается более половины коммуникаций, потребует около 31 млрд рублей. Всего в регионе в замене нуждаются 16 тыс. км сетей. При этом ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 10% коммунальных сетей, или 3,5 тыс. км. В настоящее время этот показатель в среднем составляет 559,6 км.

Первый замминистра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов также сообщал, что власти региона к декабрю разработают варианты инвестпрограммы по переводу первого муниципалитета региона - ЗАТО Лесной, где создана территория опережающего развития и где уровень износа теплосетевой инфраструктуры составляет около 70%, в ценовую зону теплоснабжения (тариф "альтернативной котельной"). Участие в проекте может принять компания "Т Плюс".