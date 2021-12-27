"Газпром нефть" сформировала новый центр добычи нефти на севере ЯНАО в Арктике

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустила новый центр добычи нефти из нефтяных оторочек на севере ЯНАО в Арктике на базе Песцового и Ен-Яхинского месторождений. Уже в следующем году уровень добычи превысит 6,3 млн тонн н. э., сообщает компания.

"Нефтяные оторочки Песцового и Ен-Яхинского месторождения - часть нового нефтегазового кластера, который "Газпром нефть" формирует в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. В перспективе пяти лет за счет дополнительного вовлечения в разработку запасов объем добычи в рамках нового кластера может вырасти еще вдвое по сравнению с планами следующего года", - отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

По его словам, хотя нефтяные оторочки и являются сложными запасами, требующими применения самых передовых технологий, уже сегодня на их долю приходится около 20% от ежегодного объема добычи и в ближайшие годы эта цифра будет только расти.

Разработку нефтяных оторочек Песцового и Ен-Яхинского месторождений осуществляет дочернее предприятие компании - "Газпромнефть-Заполярье" на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцем лицензий - "Газпром добыча Уренгой". В 2022 году "Газпром нефть" планирует добыть на месторождениях 2,8 млн тонн жидких углеводородов и 4,3 млрд кубометров газа. В перспективе рассматривается возможность добычи на Песцовом месторождении углеводородов из ачимовских залежей.

Генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников отметил, что нефтяные оторочки относятся к сложным запасам и их отличительная черта - небольшие нефтенасыщенные толщины, присутствие газа и воды. За счет этого там идет добыча не только нефти, но также газа и конденсата. "Расширение инфраструктуры позволит нам уже в следующем году выйти на значительные показатели по добыче нефти на Ен-Яхинском и Песцовом месторождениях", - добавил он.

Песцовое нефтегазоконденсатное месторождение находится в Надымском районе ЯНАО. Начальные геологические запасы составляют по неокомской залежи 64 млн тонн нефти, 18 млн тонн конденсата и 49 млрд кубометров газа. Ен-Яхинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Пуровском районе ЯНАО. Начальные геологические запасы составляют 101 млн тонн нефти, 68 млн тонн конденсата и 222 млрд кубометров газа.