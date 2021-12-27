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Путин сообщил, что в РФ сейчас проживают и работают около 1 млн граждан Таджикистана

Президент России назвал важной гуманитарную составляющую в сотрудничестве двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Около 1 млн граждан Таджикистана сейчас проживают и работают в России на временной основе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в понедельник с лидером республики Эмомали Рахмоном.

Глава российского государства обратил внимание на то, как важна гуманитарная составляющая в сотрудничестве двух стран.

"Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается [в Таджикистане] очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около 1 млн человек из Таджикистана", - обратился Путин к своему визави.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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