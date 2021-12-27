Товарооборот России и Таджикистана в 2021 году вырос на 45%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Россия и Таджикистан в 2021 году не только восстановили прошлогодние потери в товарообороте, но и смогли нарастить этот показатель на 45%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

"У нас в прошлом году произошел некоторый спад почти со всеми нашими партнерами в торгово-экономической сфере. Торговый оборот [с Таджикистаном] упал более чем на 15%. Зато в этом году уже рост свыше 45%. То есть мы вернули все, что потеряли в прошлом году, и еще нарастили", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Таджикистан является одним из "верных, надежных, близких союзников" России.

"Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям, это касается в том числе и вопросов безопасности", - подчеркнул Путин.

Он выразил сожаление в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка не давала возможности провести личную встречу с Рахмоном раньше. "Но я рад видеть вас в России, в Санкт-Петербурге. Завтра еще будет возможность пообщаться (в рамках неформального саммита СНГ - прим. ТАСС) с нашими коллегами и друзьями из других стран ЕАЭС и ОДКБ, поговорить перед Новым годом о том, что сделано, посмотреть в следующий год", - добавил Путин.