Новый энергоблок Ленинградской АЭС запустят в 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") планируют начать рытье котлована для строительства энергоблока №7 весной следующего года, ввести его в эксплуатацию предполагается в 2030 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге в понедельник директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

"Государством принято решение о том, что мы будем строить эти два блока (№7 и №8 - прим. ТАСС). И в этом году довольно серьезный получил старт разворот проектных работ, мы планируем уже весной подойти к началу работ, связанных с рытьем котлована. По итогам планируется где-то в 2030 году пустить седьмой блок", - сказал он.

Он отметил, что весной специалисты будут рыть котлован только для энергоблока №7. Сейчас проводятся работы, связанные с землеотводом, вырубкой леса. Директор пояснил, что в следующем году планируется провести общественные слушания проекта строительства энергоблока и после этого развернуть работы. "Это все очень сложно, все надо оформлять, проходить определенные государственные надзорные органы, регуляторов и так далее", - сообщил Перегуда.

В апреле губернатор области Александр Дрозденко сообщал, что на ЛАЭС планируется построить два новых энергоблока. Сейчас на Ленинградской АЭС работают энергоблоки №3, 4 РБМК-1000, №5 и №6 ВВЭР-1200, блоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 110 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.