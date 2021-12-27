Генеральным директором "Удоканской меди" избрали Бориса Слуцкого

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Удоканской меди" (входит в холдинг USM Алишера Усманова и партнеров) избрали Бориса Слуцкого генеральным директором компании. Об этом говорится в пресс-релизе "Удоканской меди".

Герман Миронов, возглавлявший компанию в течение двух лет, по состоянию здоровья оставит должность, сохранив пост члена совета директоров "Удоканской меди", отмечается в сообщении.

Слуцкий с 2018 года руководил инвестиционной деятельностью в компании Evraz. Менеджер начал свою карьеру с должности инженера во ВНИПИ "Механобр" (Санкт-Петербург), впоследствии работал инженером-металлургом в консалтинговой компании "Меткон Рисёрч" (США), главным металлургом в Colorado Minerals Research Institute (США), директором по производству ООО "Сан-Гобэн Изовер" (Егорьевск, Россия), а также директором филиала ООО "Дау Кемикал" (Чехов, Россия). С 2010 года по 2018 год Слуцкий управлял рядом крупных проектов в нефтегазохимической компании "Сибур".

"Борис Слуцкий имеет значительный опыт реализации крупнейших промышленных проектов и компетенции в сфере инвестиционного планирования, обеспечения эффективности вложений, - отметил председатель совета директоров "Удоканской меди" Валерий Казикаев, слова которого приводятся в сообщении. - Уверены, это позволит подготовить ТЭО второй очереди проекта в кратчайшие сроки, обеспечить подготовку эффективной финансово-экономической модели".

О компании

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди. Его освоение включает в себя строительство первой очереди горно-металлургического комбината мощностью переработки до 15 млн тонн руды в год и выпуска 135 тыс. тонн меди в год, а также создание соответствующей инфраструктуры. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

В настоящее время разрабатывается ТЭО второй очереди горно-обогатительного комбината, которая предусматривает переработку около 24 млн тонн руды.