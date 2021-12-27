Эксперт: санкции не влияют на возведение международного термоядерного реактора ИТЭР

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Санкции не влияют на возведение международного термоядерного реактора ИТЭР (ITER, (International Thermonuclear Experimental Reactor) на юге Франции, установка готова более чем на 70%. Об этом сообщили в понедельник участники пресс-конференции в ТАСС - специальный представитель госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков и директор российского частного учреждения государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" "Проектный центр ИТЭР" Анатолий Красильников.

"Никакие геополитические процессы <…> реально не влияют на фундаментальную науку, не влияют и на проект ИТЭР. Санкционные вопросы даже не поднимались на совете ИТЭР. И это пример коллаборации лучших, наверное, мировых производителей оборудования и представителей науки, которые показывают, что на планете есть люди, которые работают как единый целый организм", - сказал Першуков.

Красильников напомнил, что проект реализуется во Франции 35-ю странами. "Если какая-то из этих стран применит санкции, то она применит их против сообщества, членом которого является, то есть против себя. <…> Были случаи, когда у наших предприятий были трудности с покупкой электроники - либо лазеров, либо еще чего-то. Эти трудности довольно быстро снимались сообществом ИТЭР. <…> У нас нет ни одного примера, когда были применены санкции к тому или другому партнеру. Попытки рассмотреть вопрос были, но они были пресечены", - сообщил он.

Отвечая на вопрос ТАСС об уровне готовности установки ИТЭР, Красильников отметил, что ведется скрупулезный подсчет выполненных этапов. "Сегодня этот процент выше 70. И видно, что процесс довольно поступательный. <…> На "первую плазму" в 2025 году или, может быть, в связи с пандемией чуть позже, но не принципиально позже, сообщество выйдет", - заявил он.

Першуков в свою очередь уточнил, что речь идет именно о возведении установки, говорить о процентах выполнения научных задач нельзя. "На уровне строительства самой установки 70-73%, является очень хорошим показателем. <…> Поэтому завершение не за горами", - сказал он.

О проекте

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах. По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер.

Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. В конце июля 2020 года начался этап сборки и монтажа оборудования реактора, строительство, согласно планам, должно завершиться к 2025 году.

ИТЭР сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.