Посол РФ: проекты компаний в Узбекистане повышают уровень занятости местного населения

ТАШКЕНТ, 27 декабря. /ТАСС/. Инвестиционные проекты, реализуемые российскими компаниями в Узбекистане, способствуют повышению уровня занятости населения страны. Об этом в понедельник заявил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

"Реализация российскими компаниями крупных инвестиционных проектов в значительной мере способствует росту занятости населения Узбекистана путем создания хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал посол на заключительной в 2021 году пресс-конференции. Он отметил, что Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана, на сегодняшний день ее совокупные капиталовложения превышают $10 млрд.

По данным главы российского диппредставительсива, инвестиции таких российских компаний, как "Лукойл", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "Яндекс", "Вымпелком", "Россельмаш", "Камаз" и "Газ", в первую очередь направляются в нефтегазовую и телекоммуникационную сферы, машиностроение и сельское хозяйство.

Мальгинов сообщил, что в настоящее время в Узбекистане функционируют свыше 2 300 российских и совместных предприятий, в свою очередь в России зарегистрировано свыше 600 компаний с учетом резидентов из Узбекистана.

В своем выступлении посол отметил также значительный рост взаимной торговли двух стран, одним из драйверов роста которой является межрегиональное сотрудничество. "На сегодняшний день практически все субъекты Российской Федерации имеют внешнеторговые связи с областями Узбекистана. Несмотря на пандемию, в текущем году состоялось более 50 взаимных визитов", - сказал Мальгинов. По его данным, в десятку российских регионов с наибольшим объемом товарооборота с Узбекистаном входят Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинская, Московская, Ивановская, Свердловская, Белгородская, Оренбургская и Самарская области.