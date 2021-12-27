В развитие инфраструктуры МЖД в 2021 году инвестировали порядка 176 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" в развитие Московской железной дороги в 2021 году была самой большой за последние годы и составила 176 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник МЖД Михаил Глазков.

"Инвестиционная программа Московской железной дороги в 2021 году составляла 176 млрд рублей - это и обновление подвижного состава, и развитие центрального транспортного узла, и инфраструктурные объекты, которые были реконструированы и отремонтированы в 2021 году", - сказал Глазков.

Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, в 2021 году сумма налоговых отчислений ОАО "РЖД" в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила 17 млрд 617 млн рублей.

"В ходе ежегодной ремонтно-путевой кампании на МЖД выполнен ремонт более 340 км пути, уложено порядка 60 км нового пути, что позволит в перспективе увеличить пропускную способность на участках дороги, которые войдут в состав МЦД-4 и МЦД-3, а также на Большом кольце для усиления грузового каркаса МЖД", - добавили в пресс-службе.