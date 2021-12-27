Завод Hyundai в Петербурге в 2021 году увеличил выпуск автомобилей на 6,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Российский завод компании Hyundai Motor ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Петербург) в 2021 году выпустил 234 тыс. автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В 2021 году с конвейера завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Санкт-Петербурге сошло 234 тыс. автомобилей. Этот результат на 6,5% превышает показатель прошлого года. В 2022 году российский завод Hyundai Motor планирует наращивать объемы производства и выпустить более 240 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении компании.

В этом году российский завод Hyundai Motor выпустил 71 тыс. автомобилей Hyundai Solaris и 71 тыс. автомобилей Hyundai Creta. В четвертом квартале 2021 года на конвейер предприятия начали поступать двигатели, выпущенные на российском заводе компании Hyundai WIA (Петербург).

Отмечается, что российский рынок остается приоритетным для завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", при этом компания ежегодно наращивает объемы экспортных поставок. В 2021 году в страны ближнего зарубежья было отгружено более 24 тыс. машин и машинокомплектов, что на 25% превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них более 16 тыс. машинокомплектов было отгружено в Казахстан для мелкоузловой сборки на заводе Hyundai Trans Kazakhstan.

Завод автоконцерна Hyundai под Петербургом был открыт в 2010 году. Он является вторым крупнейшим автопроизводителем в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.