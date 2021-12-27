Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции с некоторых территорий ЕС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц административных территорий и стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории ряда европейских стран Россельхознадзор предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации. Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий", - отмечается в сообщении.

Так, с 27 декабря 2021 года Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции из провинции Оверэйссел Нидерландов. Аналогичные меры с 16 декабря 2021 года распространились и на поставки с территории Португалии.

Под ограничения на ввоз подпадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, запрещен транзит по территории России живой птицы.