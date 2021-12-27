В Киеве заявили, что около 50% производств на Украине понесут убытки из-за цен на газ

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Не менее 50% производств на Украине в различных сферах понесут убытки из-за высоких цен на природный газ, которые в настоящее время фиксируются на рынке. Об этом заявил бывший премьер-министр, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

"По результатам регионального исследования процессов на предприятиях, проведенного УСПП, оказалось, что минимум 50% производств получат убытки в результате значительного увеличения стоимости энергоносителей", - цитирует его в понедельник украинское издание "Апостроф".

Кинах отметил, что уже сейчас инфляция в промышленности побила исторический рекорд и достигла 57%. "Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией, которая составляет всего 10,3%, станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке, если государство не примет меры", - считает бывший премьер.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. В ходе биржевых торгов 24 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 300,8 за 1 тыс. куб. м, или €110,935 за МВт ч [исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч].