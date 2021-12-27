Совкомбанк приобретает страховую компанию "СиВ Лайф"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк и немецкая страховая группа Talanx AG подписали договор о покупке Совкомбанком ООО "Страховая компания "СиВ Лайф",сделка по приобретению будет закрыта в первом квартале 2022 года, следует из сообщения пресс-службы банка.

"Сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после одобрения сделки Банком России и ФАС", - говорится в сообщении кредитной организации.

По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, сделка усилит страховой бизнес группы Совкомбанка. "Эта сделка усилит наш страховой бизнес, мы улучшим свои рыночные позиции в сегменте страхования жизни.<…> Вхождение "СиВ Лайф" в группу позволит реализовать потенциал команды "СиВ Лайф" в нашей растущей финансовой группе на федеральном уровне за счет синергии с другими бизнес-линиями", - сказал Хотимский.

"СиВ Лайф" - российская страховая компания, основанная в 2007 году и входящая в немецкую международную страховую группу Talanx. Это уже третья страховая компания, которую покупает Совкомбанк. Стоимость и другие параметры сделки стороны не разглашают.

В декабре 2019 года Совкомбанк приобрел "Либерти Страхование" (теперь это "Совкомбанк Страхование"), а в декабре 2020 года - "МетЛайф" (теперь это "Совкомбанк Жизнь").

О банке

Совкомбанк основан в 1990 году, в 2002 году (в то время Буйкосбанк) был приобретен Сергеем Хотимским и группой соинвесторов. В настоящее время банк занимает 9-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.