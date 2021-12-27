В ФРГ страховщики сообщили, что в 2021 году выплатят рекордную за 40 лет сумму компенсаций

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Германские страховые компании в 2021 году выплатят рекордную за последние 40 лет сумму компенсаций в размере около €12,5 млрд на покрытие убытков, понесенных в результате стихийных бедствий. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Союза немецких страховщиков (GDV) Йорга Асмуссена.

"С застрахованным ущербом, нанесенным домохозяйствам, предприятиям и автомобилям на сумму порядка €12,5 млрд, 2021 год будет самым дорогостоящим [с точки зрения выплат за убытки, понесенные из-за] стихийных бедствий с начала 1970-х годов, когда стала вестись статистика", - отметил Асмуссен. При этом уточняется, что значительная часть ущерба приходится на повреждения жилых домов, домашнего имущества и предприятий. В частности, из €12,5 млрд около €9 млрд пошло на покрытие расходов на восстановление пострадавших от наводнений и проливных дождей жилых зданий, домашних хозяйств и предприятий, а €2 млрд - на возмещение ущерба, нанесенного ураганом и градом. Оставшиеся €1,5 млрд приходится на выплату компенсаций за ремонт автотранспортных средств, поврежденных в результате стихийных бедствий.

Основной причиной таких колоссальных убытков стали июльские ливни, обрушившиеся на запад и юго-запад Германии и вызвавшие разрушительные наводнения, а также град в начале лета. Ожидается, что сумма страхового возмещения в связи с июльскими наводнениями составит €8,2 млрд. В этом контексте глава Союза немецких страховщиков заметил, что компании уже выплатили клиентам более €3 млрд.

В целом страховой убыток в 2021 году, как указали в GDV, выше, чем в 2002 году, когда в стране произошли августовские наводнения и разрушительные штормы. Тогда он составил €11,3 млрд. В 1990 году в результате ураганов финансовые потери Германии достигли €11,5 млрд.

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех затронутых наводнением населенных пунктах превысило 185, пострадали более 750 человек.