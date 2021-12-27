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Проверка не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг

Данные пользователей надежно защищены, сообщили в Минцифры

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг, данные пользователей надежно защищены. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

Ранее в сети интернет появилась информация о том, что произошла утечка исходного кода портала госуслуг.

"Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены", - отметили в Минцифры.

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