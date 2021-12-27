В Свердловской области создается уникальный научный центр по инновационным стройматериалам

ТАСС, 27 декабря. Уникальный научно-исследовательский центр (НИЦ) в области инновационных строительных материалов планирует создать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новоуральск" (Свердловская область) компания "Ницстройтех". Как сообщила в понедельник пресс-служба АО "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия Росатома), вложения в проект, который даст дополнительно 16 рабочих мест для жителей Новоуральска, составят 30 млн рублей.

"ООО "Ницстройтех" планирует создать в Свердловской области не имеющий аналогов в России научно-исследовательский центр по разработкам в области строительных материалов, включая создание инновационных продуктов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Компания стала четырнадцатым резидентом преференциальной зоны в Новоуральске. Ее представители заверяют, что мощности, оснащение и квалификация персонала НИЦ позволят проводить испытания стройматериалов по подавляющему большинству теоретически возможных параметров. Речь идет даже о таких сложных, как водонепроницаемость, истираемость, предел прочности при сдвиге, сульфатостойкость, поперечная деформация, стойкость к ударным воздействиям. На основе результатов проводимых исследований и испытаний компания планирует выдавать экспертные заключения по сухим строительным смесям и бетонам.

В настоящее время в Российской Федерации расширяется и уточняется нормативная база, регламентирующая качество строительных смесей и бетона. К процедуре аккредитации предъявляются серьезные требования, связанные с квалификацией экспертов, оборудованием, занимаемыми лабораторией помещениями. При этом собственные исследовательские лаборатории имеют только крупные компании. Но они, как правило, работают с собственными товарными позициями. Таким образом, утверждают в ООО"Ницстройтех", рынок сегодня остро нуждается в услугах, которые компания намерена оказывать.

Сегодня на ТОСЭР в закрытых городах атомной отрасли работает 65 компаний. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 19,2 млрд рублей, в результате их полного выполнения будет создано более 2,76 тыс. рабочих мест. При этом предприниматели уже создали около 760 рабочих мест и вложили экономику регионов около 1,2 млрд рублей.