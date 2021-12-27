"Газпром" восьмой день подряд не бронирует мощности прокачки газа по "Ямалу - Европе"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на вторник. Из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов холдинг уже восьмой день подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на вторник будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.

В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. Так, ряд клиентов "Газпрома" из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа.