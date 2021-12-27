"Роснефть" и "Транснефть" договорились о транспортировке 171,7 млн тонн нефти в 2022 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" и "Транснефть" заключили договор о транспортировке нефти на 2022 год в объеме 171,7 млн тонн, говорится в сообщении "Транснефти".

Согласно сообщению, договор заключен 27 декабря. Размер сделки оценивается в 343,3 млрд рублей или 33,82% от стоимости активов эмитента.

Объем транспортировки нефти в 2022 году по контракту будет на 3,5% меньше, чем в 2021 году, когда планировалось транспортировать 178 млн тонн нефти "Роснефти". Тогда размер сделки оценивался в 365,18 млрд рублей.

Несколькими днями ранее "Транснефть" также заключила соглашение на поставку нефти "Сургутнефтегаза" на 2022 год. Объем транспортировки планируется в 61,2 млн тонн на сумму 143,6 млрд рублей. На 2021 год компании договаривались транспортировать 61,28 млн тонн нефти на сумму 135,6 млрд рублей.

Долгосрочное регулирование тарифов на транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Правительство РФ в ноябре 2020 года утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. На 2021 год тарифы для монополии были индексированы на 3,59%, на 2022 год - на 4,3%. "Транснефть" ожидает прокачку нефти по итогам 2021 года в объеме 448-450 млн тонн, в 2022 году - 455-458 млн тонн.