"Черкизово" приобретает производителя индейки "Краснобор"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Черкизово" приобретает производителя мяса индейки "Краснобор" за 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга.

"Группа "Черкизово" достигла договоренности о покупке тульского ЗАО "Краснобор" - третьего по величине производителя мяса индейки в России. Сумма сделки с учетом долга составит 1,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в "Черкизово", в сумму сделки входят долговые обязательства компании в размере 600 млн рублей. Покупателем выступает ООО "АПК Михайловский" (входит в группу "Черкизово"), продавцом 57,7% акций - фонд Russia Partners. Еще 24,5% производителя индейки продает основатель "Краснобора" Аркадий Левин, остальные 17,8% выкупаются у миноритарных акционеров. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы России.

Со стороны группы "Черкизово" консультантами сделки выступили Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и KPMG.

О компании

Компания "Краснобор", основанная в 2000 году, владеет площадками по выращиванию и производству индейки в Ленинском и Новомосковском районах Тульской области. Она выпускает широкий ассортимент продукции под маркой "Краснобор" и занимает третье место на российском рынке индейки (в 2020 году компания произвела 27,2 тыс. тонн в живом весе). Второе место принадлежит входящему в группу "Черкизово" предприятию "Тамбовская индейка" (бренд "Пава-Пава") - в 2020 году оно произвело 57 тыс. тонн в живом весе (прогноз по этому году - около 80 тыс. тонн).

"Покупка "Краснобора" отвечает нашей стратегии по наращиванию объемов выпуска продукции из индейки, спрос на которую постоянно растет. Мы планируем увеличивать долю на этом перспективном рынке как органически, так и за счет сделок M&A. Для нас также важно, что мы будем заниматься производством индейки в Тульской области - регионе, который приобретает все большее значение в бизнесе "Черкизово". В ближайшие несколько лет мы построим здесь крупный мясоперерабатывающий кластер и рассчитываем на хороший синергетический эффект площадок "Краснобора" с нашими новыми предприятиями", - прокомментировал генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов, слова которого приводятся в сообщении.

Об агрохолдинге

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 15,9 млрд рублей.