China Mobile привлекла в ходе листинга на фондовой бирже Шанхая около $4,8 млрд

ШАНХАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Китайский оператор сотовой связи компания China Mobile, начавшая 22 декабря листинг на рынке акций типа "А" (номинированные в юанях акции на внутреннем рынке КНР) на Шанхайской фондовой бирже, привлекла в общей сложности 30,9 млрд юаней (около $4,86 млрд). Такие данные представлены в опубликованном в понедельник сообщении компании на сайте фондовой биржи в Шанхае.

Ранее в China Mobile заявляли, что планируют привлечь на данной площадке до 56 млрд юаней ($8,7 млрд) с учетом механизма опциона "зеленого ботинка" (опционы Greenshoe), который позволяет андеррайтеру новой эмиссии покупать и перепродавать дополнительные акции. Это IPO должно было стать крупнейшим за последние 10 лет на рынке акций типа "А", однако результаты оказались ниже тех, которые прогнозировались.

В сообщении компании указывается также, что сумма невыплаченных инвесторами в ходе листинга средств по обязательствам на покупку еще свыше 13,1 млн акций составила порядка 756 млн юаней ($118,8 млн). Цена за акцию была установлена в размере 57,58 юаня (один доллар США равен 6,37 юаня).

Согласно официальному прогнозу компании, в 2021 году ее доход может составить до 852,55 млрд юаней (около $134 млрд), что на 11% превысит показатель 2020 года. Что касается чистой прибыли, то ее размер может вырасти на 8% в годовом выражении, до 116,46 млрд юаней ($18,3 млрд). Согласно плану China Mobile, основной целью проведение IPO на фондовой бирже в материковом Китае является привлечение финансирования для проектов, связанных с инфраструктурой связи 5G, облачными сервисами, технологией "умных домов", а также исследованиями и разработками технологий нового поколения.

В январе этого года Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о делистинге трех попавших в черный список китайских телекоммуникационных компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью КНР. В их числе оказалась и China Mobile вместе с двумя другими крупнейшими операторами сотовой связи в Китае - China Telecom и China Unicom. В августе этого года компания China Telecom провела листинг на Шанхайской фондовой бирже, в ходе которого привлекла 54 млрд юаней ($8,4 млрд) с учетом опциона "зеленого ботинка".