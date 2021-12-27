Патент в 1 рубль планируется установить для сельских магазинов в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ульяновские власти намерены установить патент в 1 рубль для магазинов в сельских населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"[Губернатор Ульяновской области] Алексей Русских предложил установить символическую плату для работающих на селе предпринимателей. Для магазинов, располагающихся в сельских населенных пунктах, планируется установить плату за патент в 1 рубль", - отмечается в сообщении.

По словам Русских, в его адрес поступило много обращений от представителей малого и среднего бизнеса с просьбой пересмотреть ставки по оплате патента. "Мы должны создавать максимально комфортные условия для предпринимательства области и не допустить их ухода из сельской местности", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков пояснил, что также предлагается объединить четыре округа - Чердаклы, Димитровград, Новоульяновск и Ульяновск, чтобы владельцы торговых точек в этих городских округах могли взять один патент, не разделяя его на несколько единиц. В свою очередь губернатор одобрил решение о необходимости детального анализа механизма расчета патентов для грузоперевозок.

"Если индивидуальный предприниматель работает один, он фактически сможет снизить стоимость патента до нуля. Если есть наемные работники и зарплата выплачивается им в соответствии с Трудовым кодексом, то стоимость патента уменьшается до 50 процентов", - процитировали Русских в пресс-службе.

Планируется, что все изменения в нормативно-правовой акт будут рассмотрены депутатами заксобрания региона в конце января 2022 года.