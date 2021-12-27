Глава ассоциации внешней торговли ФРГ выступил за снижение налогов для иностранных рабочих

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Федеральной ассоциации оптовой и внешней торговли ФРГ Дирк Яндура призвал правительство снизить налоговую нагрузку для иностранных квалифицированных рабочих, а также заявил о необходимости "системного подхода" в вопросах миграционной политики. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью газете Rheinische Post.

"Чтобы сделать Германию более привлекательной для зарубежных специалистов, следует предоставить им налоговые льготы в качестве стимула в первые два или три года", - отметил Яндура. При этом он добавил, что нехватка квалифицированных кадров является решающим фактором для конкурентной борьбы. В связи с этим правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и либералов должна как можно скорее повысить привлекательность ФРГ с помощью целевой иммиграционной политики. Нынешние формулировки, касающиеся вопросов миграции и содержащиеся в коалиционном соглашении, по мнению Яндуры, являются слишком расплывчатыми.

"Мне бы хотелось системного подхода с предельно четкими правилами, кто и с каким профессиональным образованием к нам должен приезжать с соответствующими стимулами для этих людей. Мировая борьба за лучшие умы уже идет полным ходом, и мы [Германия] рискуем ее проспать", - заключил президент Федеральной ассоциации оптовой и внешней торговли ФРГ.