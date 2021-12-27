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Эксперты прогнозируют, что рост ВВП России к концу 2022 года замедлится до 2,5%

Кроме того, аналитики считают маловероятным, что уровень инфляции опустится до 4-4,5%
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России к концу 2022 года замедлится приблизительно до 2,5% и не дотянет до официального прогноза, а годовая инфляция все же превысит таргет и отметку в 5%, следует из консенсус-прогноза, составленного ТАСС по итогам опроса аналитиков.

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Основные факторы риска для российской экономики остаются прежними: "антиковидные" ограничения, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), цены на сырье, а также низкие темпы вакцинации, и если в этом году все показатели кроме инфляции улучшились после слабого "пандемийного" 2020 года, то в следующем российской экономике придется расти уже не с "низкой базы".

Свои прогнозы ТАСС предоставили эксперты "ВТБ капитал", НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ), Национальное рейтинговое агентство (НРА), рейтинговое агентство "Эксперт РА", "БКС мир инвестиций", Управляющая компания "Альфа-капитал", Совкомбанк, ФГ "Финам", "Тинькофф инвестиции премиум".

ВВП не дотянет до прогноза

По оценкам опрошенных ТАСС экспертов, рост ВВП России в 2022 году составит приблизительно 2,5%. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2022 год составляет 3%.

Прогнозы по росту ВВП РФ по итогам 2022 года распределились следующим образом: "Эксперт РА" - 2,8%, Совкомбанк - 2,5%, ФГ "Финам" - 2,3%, УК "Альфа-капитал" - 2,7%, "БКС мир инвестиций" - 2,6%, НИУ ВШЭ - 2,2%.

"На рост ВВП негативно будут влиять в основном внешние шоки, а также - удастся ли бизнесу приспособится к ужесточению ДКП как в России, так и в мире. Пока получается, но кто знает", - считает управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая также считает, что рост российской экономики будет во многом обусловлен мировой картиной и будет следовать глобальному тренду. "В 2022 году в нашем базовом сценарии мировая экономика продолжит рост относительно высокими темпами (но ниже, чем в 2021 году), добыча нефти ОПЕК+ продолжит восстанавливаться, что будет оказывать поддержку экспортоориентированным секторам российской экономики", - сказала она.

"В совокупности с вероятностью новой волны нового штамма коронавируса, существуют риски гораздо более сильного замедления экономики в будущем году, чем ожидается Банком России и всеми международными финансовыми ведомствами (2-3%)", - предупреждает президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко.

Инфляция не уложится в таргет

Большинство экспертов, в отличие от правительства и ЦБ, уверены, что инфляция в 2022 году хоть и будет снижаться с нынешних 8%, но в таргет все равно не уложится. Согласно консенсусу, по итогам следующего года показатель составит 5,1%.

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По прогнозу рейтингового агентства "Эксперт РА", уровень инфляции на конец следующего года составит 4,5%, Совкомбанк оценивает ее до 4,9%, ФГ "Финам" - 4,5-5%, "БКС мир инвестиций" - 5%, НИУ ВШЭ - 5,1%. В то же время УК "Альфа-капитал" прогнозирует инфляцию на уровне 6% на конец будущего года, Национальное рейтинговое агентство (НРА) оценивает в 8,35%.

"По мнению Банка России, уровень инфляции к концу 2022 года должен опуститься до 4-4,5%, однако этот сценарий пока кажется маловероятным", - считает Онищенко. По его мнению, достижение таргета кажется более реальным не раньше 2023 года, при условии отсутствия новых шоков в мировой экономике.

"Учитывая очередное стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Европе и других странах, "коронавирусные факторы" инфляции (дефицит рабочей силы, рост издержек вследствие нарушенных цепочек поставок) сохранят свою силу и в следующем году, что будет сдерживать потенциал дезинфляции. Тем не менее, охлаждение потребительского спроса и переориентация на сберегательную модель поведения населения в условиях накопленного эффекта от двукратного повышения ключевой ставки в 2021 году, в целом должно позволить опустить официальный уровень инфляции до 5-5,5% к концу следующего года", - говорит эксперт.

В пользу замедления инфляции в 2022 году могут выступить ожидаемая стабилизация цен на сырьевые товары, восстановление цепочек поставок, ужесточение монетарной и бюджетной политики в России и мире, а также открытие границ для зарубежного туризма, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Как отмечает Гришунин из НРА, проблема инфляционных скачков заключается в том, что Центральный банк может воздействовать только на российские проинфляционыне факторы, снижая совокупный спрос. Поэтому способность бороться с инфляцией еще зависит от действий мировых регуляторов. По мнению НРА, главной задачей является "заякорение" инфляционных ожиданий, это бы снизило вторичные эффекты и способствовало появлению более быстрого эффекта влияния ужесточения ДКП.

Рубль стабилен

2022 год будет таким же спокойным для курса рубля, как и 2021 год - можно сказать, что российская валюта сохранит стабильность, считают эксперты.

Аналитики "Эксперт РА" прогнозируют курс на уровне 70 рублей за доллар, НИУ ВШЭ - 72,4 рубля, Совкомбанк - 75 рублей, ФГ "Финам" - 73,5 рубля, "БКС мир инвестиций" - 70-76 рублей, "Альфа-капитал" - 72 рублей, Национальное рейтинговое агентство - около 73 рублей, "Тинькофф инвестиции премиум" - 76-77 рублей.

"По сравнению с предыдущими годами, российская валюта в 2021 году продемонстрировала относительно невысокую волатильность, воспользовавшись поддержкой преобладающего роста сырьевых цен. Средний курс рубля по итогам этого года ожидается в районе 74 рублей за доллар. В следующем году, вероятнее всего, диапазон среднего валютного курса сдвинется в область 75-78 рублей за доллар", - сказал Онищенко. По его мнению, потенциал роста многих сырьевых товаров практически исчерпан. Более того, по определенным категориям, в том числе ценам на нефть, можно ожидать частичной коррекции в сравнении со средними уровнями 2021 года. Также давление на рубль может усилиться со стороны геополитических рисков и заявлений руководства США о возможных новых санкциях в отношении России.

Эксперты ВШЭ соглашаются: на динамику рубля в последние месяцы сильное воздействие оказали геополитические факторы, связанные с новым витком напряженности с Украиной и опасениями по поводу введения западных финансовых санкций. По мере того, как геополитическая напряженность будет спадать, можно ожидать, что определяющими станут экономические факторы, предполагают они.

Также среди факторов, которые с высокой вероятностью повлияют на рубль в следующем году, эксперты традиционно называют разворот политики ФРС США, а также цены на сырье, геополитику, общерыночные настроения и другое.

Динамику реальных доходов населения спрогнозировать сложно

Почти все опрошенные эксперты затруднились дать прогнозы по реальным располагаемым доходам населения на следующий год. Данные предоставили только ФГ "Финам" и УК "Альфа-капитал". Их прогнозы сильно разнятся: ФГ "Финам" прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,5-2%, а УК "Альфа-капитал" - на 4-5%.

Президент ЦСР и вовсе прогнозирует околонулевой рост доходов населения из-за высокой инфляции, несмотря на индексацию зарплат и повышение МРОТ. За девять месяцев 2021 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 4,1% в годовом выражении, однако по сравнению с допандемийным 2019 годом доходы увеличились лишь на 0,5%, указывает он.

"Дополнительный стимул к росту доходов обеспечили меры господдержки семей, военных и пенсионеров. В 2022 году этого фактора уже не будет, однако индексация зарплат некоторых профессий бюджетников, повышение МРОТ и, как следствие, соцвыплат внесут свой вклад в повышательную динамику доходов. В то же время высокие темпы инфляции могут нивелировать номинальный рост доходов, и мы увидим околонулевые темпы роста доходов населения", - сказал Онищенко.

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