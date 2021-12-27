Эксперты прогнозируют, что рост ВВП России к концу 2022 года замедлится до 2,5%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России к концу 2022 года замедлится приблизительно до 2,5% и не дотянет до официального прогноза, а годовая инфляция все же превысит таргет и отметку в 5%, следует из консенсус-прогноза, составленного ТАСС по итогам опроса аналитиков.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Основные факторы риска для российской экономики остаются прежними: "антиковидные" ограничения, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), цены на сырье, а также низкие темпы вакцинации, и если в этом году все показатели кроме инфляции улучшились после слабого "пандемийного" 2020 года, то в следующем российской экономике придется расти уже не с "низкой базы".

Свои прогнозы ТАСС предоставили эксперты "ВТБ капитал", НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ), Национальное рейтинговое агентство (НРА), рейтинговое агентство "Эксперт РА", "БКС мир инвестиций", Управляющая компания "Альфа-капитал", Совкомбанк, ФГ "Финам", "Тинькофф инвестиции премиум".

ВВП не дотянет до прогноза

По оценкам опрошенных ТАСС экспертов, рост ВВП России в 2022 году составит приблизительно 2,5%. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2022 год составляет 3%.

Прогнозы по росту ВВП РФ по итогам 2022 года распределились следующим образом: "Эксперт РА" - 2,8%, Совкомбанк - 2,5%, ФГ "Финам" - 2,3%, УК "Альфа-капитал" - 2,7%, "БКС мир инвестиций" - 2,6%, НИУ ВШЭ - 2,2%.

"На рост ВВП негативно будут влиять в основном внешние шоки, а также - удастся ли бизнесу приспособится к ужесточению ДКП как в России, так и в мире. Пока получается, но кто знает", - считает управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая также считает, что рост российской экономики будет во многом обусловлен мировой картиной и будет следовать глобальному тренду. "В 2022 году в нашем базовом сценарии мировая экономика продолжит рост относительно высокими темпами (но ниже, чем в 2021 году), добыча нефти ОПЕК+ продолжит восстанавливаться, что будет оказывать поддержку экспортоориентированным секторам российской экономики", - сказала она.

"В совокупности с вероятностью новой волны нового штамма коронавируса, существуют риски гораздо более сильного замедления экономики в будущем году, чем ожидается Банком России и всеми международными финансовыми ведомствами (2-3%)", - предупреждает президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко.

Инфляция не уложится в таргет

Большинство экспертов, в отличие от правительства и ЦБ, уверены, что инфляция в 2022 году хоть и будет снижаться с нынешних 8%, но в таргет все равно не уложится. Согласно консенсусу, по итогам следующего года показатель составит 5,1%.