Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,18-1,02%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. На российском рынке акций в начале недели наблюдался умеренно позитивный настрой. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,02%, до 3740,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,18%, до 1602,91 пункта. Доллар по состоянию на 19:45 мск снизился на 0,16%, - до 73,48 рубля, евро - на 0,01%, до 83,26 рубля.

Внешний фон и цены на нефть благоприятствовали покупательской активности. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день вырос на 3,8% и торгуется в районе $75,78 за баррель.

Также участники торгов ждут намеченных на январь переговоров между Россией и США, "которые способны снизить геополитическую неопределенность", рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. При этом сдерживающим фактором остается стремительное распространение в мире омикрон-штамма коронавируса, из-за чего растет вероятность введения новых локдаунов, добавил эксперт.

Рынок акций

Ключевым драйвером роста индекса Мосбиржи стал нефтегазовый сектор. Неплохой рост продемонстрировали бумаги "Газпрома" (+1,2%) и "Новатэка" (+2,9%), подкрепляемые, в том числе, хоть и откатившимися, но высокими ценами на газ. Большинство бумаг нефтяников также завершили день в плюсе, поддерживаемые ростом цен на нефть, говорит главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Исключением стали акции "Газпром нефти" (-6,5%) на фоне дивидендной отсечки компании.

"Собрание акционеров "Газпром нефти" на днях одобрило рекордные дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 40 рублей на акцию. Несмотря на то, что это соответствовало ожиданиям рынка, потенциал для повышения средне- и долгосрочных оценок справедливой стоимости компании в 3-10% на фоне позитивных прогнозов добычи, сохраняется", - прокомментировал аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на вторник

Взгляд экспертов на вторник - нейтрально-позитивный. Активность инвесторов по мере приближения праздников продолжит снижаться. В фокусе внимания - пандемия, геополитика, сырьевые цены. Из статистики дня можно выделить декабрьский индекс доверия потребителей от CB в США.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 28 декабря может формироваться в пределах 3690-3790 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73-74 рубля.

В "Фридом финанс" завтра ждут повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов вторника для индекса Мосбиржи и котировок доллара и евро к рублю составляют 3695-3755 пунктов, 73,25-73,85 рубля и 82,85-83,60 рубля соответственно.