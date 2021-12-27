Власти Адыгеи направят профицит бюджета на 2021 год в 2% на погашение госдолга региона

МАЙКОП, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи внесли поправки в бюджет республики на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов, в соответствии с которыми бюджет Адыгеи на 2021 год запланирован с профицитом в 716 млн рублей. Профицит, который по подсчетам ТАСС составляет порядка 2% от расходов, будет направлен на погашение госдолга региона, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

Внесение изменений в бюджет республики было рассмотрено на шестом заседании парламента (Государственного совета - Хасэ) республики с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Как пояснил министр финансов Адыгеи Виктор Орлов, вносимые поправки в документ учитывают увеличение общего объема доходов консолидированного бюджета республики на 2 млрд 276 млн рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов - 725 млн рублей, безвозмездных поступлений - на 1 млрд 551 млн рублей. Расходная часть также выросла - на 1,38 млрд рублей.

"В результате объем доходов республиканской казны составит более 35 млрд рублей, расходов - 34,3 млрд рублей. Профицит в сумме 716 млн рублей будет направлен на погашение госдолга региона. Депутаты одобрили внесение данных поправок в бюджет текущего года", - говорится в сообщении.

Бюджет Адыгеи на 2021 год был принят с дефицитом в 525,6 млн рублей. При его принятии основные характеристики на 2021 год составляли: по доходам - 26 млрд 510,9 млн рублей, по расходам - 27 млрд 36,5 млн рублей.