Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на первый квартал 2022 года

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Энергопуск второго блока Белорусской АЭС запланирован в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ в понедельник заместитель главного инженера по подготовке персонала БелАЭС Владимир Горин.

"На сегодняшний день мы загрузили все 163 тепловыделяющие сборки в реактор второго блока, теперь стоит задача его собрать, заполнить необходимыми технологическими растворами и провести комплекс необходимых работ: гидроиспытания, уплотнение и, скажем так, физические эксперименты для следующего этапа - энергопуска, который состоится в первом квартале следующего года", - сказал Горин.