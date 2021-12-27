{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на первый квартал 2022 года

В реактор загрузили все 163 тепловыделяющие сборки, отметил заместитель главного инженера по подготовке персонала атомной электростанции Владимир Горин

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Энергопуск второго блока Белорусской АЭС запланирован в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ в понедельник заместитель главного инженера по подготовке персонала БелАЭС Владимир Горин.

"На сегодняшний день мы загрузили все 163 тепловыделяющие сборки в реактор второго блока, теперь стоит задача его собрать, заполнить необходимыми технологическими растворами и провести комплекс необходимых работ: гидроиспытания, уплотнение и, скажем так, физические эксперименты для следующего этапа - энергопуска, который состоится в первом квартале следующего года", - сказал Горин.

Теги
Белоруссия
Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц
Читать полностью