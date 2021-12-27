Агрегаторы такси не планируют менять тарифы в новогодние праздники

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" не планируют менять тарифы в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Спрос на поездки в преддверии праздников растет, а число машин и водителей, к сожалению, нет. Это и есть основная причина, почему в острый момент спроса цены на такси увеличиваются. При этом базовые тарифы мы меняем крайне редко, обычно раз в два-три года. В новогодние праздники тарифы меняться не будут", - отметили в "Яндексе".

Там добавили, что сервис регулярно рассказывает клиентам, когда повышенный спрос может повлиять на стоимость поездки. "Во-первых, предупреждение о цене появляется еще до того, как клиент подтверждает вызов и садится в машину (во время поездки стоимость не меняется). Во-вторых, в особенно сложные для города дни, когда пробки показывают 9 и 10 баллов, мы предупреждаем пользователей, что машина может ехать дольше обычного, и в таком случае лучше пересесть на общественный транспорт", - уточнили в компании.

В "Ситимобил" сообщили, что компания также не планирует менять тарифы. "Ситимобил" не менял и не планирует менять тарифы в Москве и других городах. Стоимость поездок на такси через "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки и количество машин на линии. Все тарифы согласованы с перевозчиками", - прокомментировали в компании.

Как отметили в "Ситимобил", когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов - "удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии".

Спрос в декабре

В "Ситимобил" добавили, что сейчас, в предновогоднюю пору, спрос на такси традиционно увеличивается, в том числе и по той причине, что из-за пробок время поездок растет, "а, значит, что на выполнение одного заказа водитель тратит больше времени".

В компании пояснили, что в такой ситуации цена поездки может быть увеличена из-за появления повышающего коэффициента. "Их наличие позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. При этом эти коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, у нас существуют ограничения на этот счет", - уточнили в компании.

В "Ситимобил" добавили, что наблюдают повышенный спрос на такси на протяжении всего декабря, а не только в предновогодний период. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом месяце, то спрос в пиковые дни декабря превышает 30%. Увеличился спрос также и на услугу доставки - на 38% (период прошлой недели в сравнении с позапрошлой).

"Мы всегда смотрим на изменения цены поездок и выясняем причины резких колебаний. Важно понимать, что в моменты многократного роста спроса невозможно за один день соответствующим образом увеличить количество водителей, потому что во всем городе в принципе нет столько водителей, чтобы развезти всех желающих", - уточнили в компании.

Там добавили, что "Ситимобил" старается мотивировать водителей партнеров специальными доплатами, чтобы как можно больше водителей партнеров вышло на линию в такой период времени.

"Учитывая свою социальную ответственность как важной составляющей транспортной инфраструктуры, в экстренных случаях мы стараемся ограничивать действия алгоритмов так, чтобы колебания цены не были слишком значительными, и при этом мы все же сумели подать машину тем, кто ее заказал", - пояснили в компании.

Позиция Дептранса

Ранее Дептранс Москвы направил письмо всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям, работающим в Москве с просьбой проинформировать пассажиров о повышающем коэффициенте, а также напомнили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении. Кроме того, департамент попросил устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и на период новогодних каникул.