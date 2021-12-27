Кабмин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли в РФ до 2030 года", - говорится в сообщении.

Обеспечение реализации стратегии поручено Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с государственными внебюджетными российскими фондами.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин напомнил членам кабмина о необходимости скорее утвердить отраслевые стратегии цифровой трансформации. На тот момент были утверждены только пять из 12 таких документов.

Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы затрагивают такие направления, как здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетика, наука, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экология и социальная сфера. Разработать эти стратегии около года назад поручал глава государства. Цель стратегий цифровой трансформации - масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного управления.