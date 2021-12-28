Правительство РФ обсудит развитие программы "Дальневосточный гектар" и другие вопросы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании во вторник планирует обсудить развитие программ "Дальневосточный гектар" и "Гектар Арктики", упрощение порядка получения вида на жительство финалистами и победителями конкурсов платформы "Россия - страна возможностей", а также ряд других вопросов. Об этом говорится в материалах к заседанию.

В частности, кабмин рассмотрит законопроект, направленный на обеспечение дальнейшего развития программ "Дальневосточный гектар" и "Гектар Арктики", оказание содействия гражданам в освоении земельных участков, увеличение спроса на земельные участки за счет улучшения механизма их предоставления.

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. С 1 августа 2021 года действие программы было расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Кроме того, также с 1 августа граждане, которые успешно освоили и оформили в собственность или аренду ранее предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более одного гектара.

Льготы для победителей "Россия - страна возможностей"

Правительство на заседании во вторник также обсудит законопроект, направленный на упрощение порядка получения ВНЖ в России иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые являются финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей".

В марте на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участница конкурса из Латвии обратилась с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. После этого глава государства поручил продумать возможности предоставления по упрощенной схеме вида на жительство и гражданства для иностранных участников. Путин тогда подчеркнул, что люди, участвующие в подобных программах и конкурсах, нужны России, "надо переманивать таких".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Флагманским проектом платформы является конкурс "Лидеры России".

Прочие вопросы

В повестке заседания правительства значится и ряд других вопросов. В их числе - законопроект, направленный на уточнение порядка определения размера компенсации ущерба, выплачиваемого собственникам животных и продукции животного происхождения в случае их уничтожения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Как отметили в кабмине, документ направлен на устранение правовой неопределенности, ранее выявленной Конституционным судом РФ.

Также на заседании речь пойдет о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. "Принятие законопроекта обусловлено необходимостью возмещения части затрат за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридически значимых действий, связанных с выдачей или продлением срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозкам опасных грузов и с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а также увеличение размера уже взимаемой государственной пошлины за выдачу свидетельств, подтверждающих допуск транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями к участию в дорожном движении", - говорится в материалах к заседанию.

Кроме того, правительство обсудит наделение Рослесхоза некоторыми новыми полномочиями.