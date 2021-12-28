Доля работников предприятий с зарплатами ниже МРОТ сократилась до 2,5%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Доля россиян, работающих на крупных и средних предприятиях и получающих зарплату ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сократилась с апреля 2019 года на 0,4 процентного пункта, до 2,5%, их численность на апрель 2021 года составила 689,8 тыс. человек. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Росстата.

"В апреле 2019 года, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ была 2,9%, или 775 тыс. человек. В 2021 году в рамках аналогичного исследования выявлено, что эти данные составили 2,5%, или 689,8 тыс. человек", - рассказали в ведомстве.

Согласно исследованию Росстата, в апреле 2019 года всего на крупных и средних предприятиях работали почти 32 млн человек, из них полный рабочий месяц отработали 27,1 млн человек, среди которых 2,9% получали зарплату ниже МРОТ.

"По данным исследования 2021 года, в апреле доля тех, кто получал ниже или на уровне МРОТ составила 2,5% (снижение по сравнению с апрелем 2019 года на 0,4 п. п.), или 689,8 тыс. человек. В 2021 году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 млн человек. Из них полный рабочий месяц отработало 27,5 млн человек", - добавили в ведомстве. Всего в апреле 2021 года в России насчитывалось 75,1 млн граждан трудоспособного возраста, из них работали 71,2 млн человек.

В Росстате отметили, что работники с зарплатой ниже МРОТ - прежде всего те, кто работают неполный день: они могли работать на нескольких рабочих местах в разных организациях, но были учтены только в той организации, в которой включены в списочный состав. "В случае когда работник отработал полный рабочий месяц и ежедневно отрабатывал свою норму трудового времени, оплата его труда не может быть ниже МРОТ", - подчеркнули в Росстате.

Среди 2,5%, кто получал зарплату ниже уровня МРОТ на апрель 2021 года, 1,4% составляли работники с неполной занятостью, 0,9% - те, кто получил на уровне МРОТ и 0,2% - иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства.

О новой методике

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

Закон также устанавливает МРОТ в размере "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году".

МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум - 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля. В 2022 году МРОТ будет повышен до 13 617 рублей.