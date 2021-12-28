В Приморье разработали новый проект региональной экспортной программы

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Новый проект региональной экспортной программы, который поможет компаниям края выходить на международные рынки, разработали в Приморье. Проект, который планируют принять в 2022 году, в частности, включает разработку узнаваемого бренда региона и ряд событийных мероприятий, сообщила ТАСС министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

"Для продвижения малого и среднего бизнеса на внешний рынок мы разработали проект "Системные меры по поддержке экспортно ориентированных предприятий". В рамках проекта будет разработан узнаваемый бренд региона, а также запланированы международные событийные мероприятия: форум-выставка по новым технологиям "Порто франко", форум New East Fashion Industry, выставка fashion-eco-tech решений, уже традиционный ежегодный экспортный форум", - сообщила Набойченко.

Главная цель проекта - увеличить объем экспорта и создать высокопроизводительные рабочие места. Это расширит возможности развития региона и улучшения качества жизни приморцев. Кроме системных мер поддержки малого бизнеса, в программе предусмотрено развитие экспорта продукции лесопереработки, агропромышленного комплекса, судостроения и добывающей промышленности. Эти меры будут способствовать выполнению поставленной правительством задачи - сократить отток населения c Дальнего Востока.

По словам коммерческого директора шоколадной фабрики Tasty Kingdom Евгения Степаненко, у экспортеров есть актуальный запрос на содействие в участии в международных выставках и адресный подбор иностранных партнеров. В этом году предприятие получило награду как лучший экспортер страны, компания победила в номинации "Прорыв года" в премии "Экспортер года", которую проводит Российский экспортный центр.

"Международные выставки помогают привлекать партнеров, большой отклик мы получаем из стран СНГ. С точки зрения восприятия продукта и маркетинга этот рынок нам очень близок. Наша продукция хорошо представлена в Республике Беларусь, Казахстане, Кыргызстане, Армении", - сообщил Степаненко, отметив, что выйти на электронные торговые площадки и начать пробные поставки в Китай компании помог центр "Мой бизнес".

Поддержка производителей и экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Для достижения этой цели центр предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.