"Сибантрацит" возобновил разработку участка, где приостановили добычу угля из-за кризиса

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "Сибантрацит" (входит в одноименную группу) возобновила разработку Ургунского участка Горловского угольного разреза в Новосибирской области, которая ранее была приостановлена из-за кризиса на мировом угольном рынке в 2019 году. На участке группа планирует добывать около 500 тыс. тонн угля в год, сообщили ТАСС в пресс-службе группы во вторник.

Как отмечают в компании, в 2019 году, когда мировой спрос снизился, "Сибантрацит" сократил добычу на маломощных лицензионных участках для оптимизации затрат, в том числе на Ургунском участке.

"В 2021 году спрос на высококачественную продукцию "Сибантрацита" стал расти в связи с благоприятной экономической конъюнктурой и восстановлением мировых рынков (в том числе металлургического) после периода пандемии. В рамках реализации программы по увеличению добычи компания посчитала целесообразным возобновить добычу на Ургунском участке, где сосредоточены востребованные рынком угли, подходящие для производства высококачественных концентратов (размером более 13 мм)", - сообщили в пресс-службе.

До конца года на Ургунском участке планируется добыть 100 тыс. тонн угля, а в 2022 году довести добычу до 500 тыс. тонн. Участок находится в центральной части Горловского угольного разреза в Искитимском районе Новосибирской области. Согласно лицензионным запасам, в толще участка залегает 25 млн тонн антрацита. В соответствии с проектом отработки месторождения, их предстоит добыть в ближайшие 20 лет.

"По данным геологов, содержание крупных классов антрацита в добываемом в центре Горловского разреза минеральном сырье выше, чем на других участках, разрабатываемых "Сибирским Антрацитом", - добавили в пресс-службе.

Группа "Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade и является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2020 году объем добычи составил 17,6 млн т.