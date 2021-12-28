Теплоснабжающая компания взыскала с Минфина Красноярского края более 400 млн руб. убытков

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск "Красноярской энергетической компании", занимающейся теплоснабжением, к министерству финансов региона о взыскании 406,7 млн рублей убытков. Об этом говорится в сообщении суда во вторник.

"Оглашена резолютивная часть решения Арбитражного суда Красноярского края об удовлетворении требований АО "Красноярская региональная энергетическая компания" ( АО "КрасЭко") о взыскании с Красноярского края в лице Министерства финансов Красноярского края 406 732 945,23 рублей убытков", - говорится в сообщении.

Ранее теплоснабжающая компания оспорила в краевом суде тариф, установленный в 2019 году, посчитав его заниженным. Краевой суд удовлетворил иск "КрасЭко", установленный тариф был признан недействительным. После этого компания обратилась в арбитраж с иском к властям региона о компенсации выпадающих убытков в размере 771,3 млн рублей. Позднее исковые требования были уточнены до суммы 406,7 млн рублей.

"Красноярская региональная энергетическая компания" была создана в 2004 году по инициативе правительства Красноярского края. В 2005 году компания была акционирована. "КрасЭко" занимается теплоснабжением и водоснабжением в некоторых муниципалитетах края, а также обслуживанием электрических сетей. Согласно данным системы СПАРК, 100% акций компании находится в краевой собственности.