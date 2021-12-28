"Опора России" попросила Мишустина продлить программу детского кешбэка на 2022 год

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Опора России" предложила продлить на 2022 год программу детского кешбэка, предусмотрев для этого финансирование в объеме около 5 млрд рублей. Об этом говорится в письме президента делового объединения Александра Калинина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (есть в распоряжении ТАСС).

"В целях поддержки семей с детьми и туристической отрасли прошу вас выделить дополнительные средства на реализацию программы частичного возврата денежных средств за путевки в организации отдыха и оздоровления детей (программа "детского туристического кешбэка") в 2022 году", - сообщается в письме.

В бизнес-объединении предложили продолжить программу в будущем году, предусмотрев для этого финансирование в объеме около 5 млрд рублей. "Это станет важнейшей мерой поддержки семей и туристической отрасли. Оперативное принятие решения о поддержке детского отдыха позволит лагерям успеть подготовиться к новому сезону, а родителям - спланировать отдых детей в следующем году", - считают в "Опоре России".

ТАСС направил запрос в Ростуризм.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство поддерживает программу кешбэка за путевки в детские лагеря и готово запустить ее в короткие сроки в случае соответствующего решения. Она отметила, что программа показала очень хорошие результаты в 2021 году - более 400 тыс. детей смогли отдохнуть и оздоровиться в детских лагерях с 50-процентной скидкой. Вместе с тем глава ведомства напомнила, что данная мера была запущена на один год как антикризисная.

Программа детского кешбэка действовала с 25 мая по 31 августа 2021 года. Путевку в детские лагеря родители могли оформить на сайте мирпутешествий.рф и оплатить только онлайн картой "Мир". Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.