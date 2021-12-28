В АОФИ заявили о падении выручки фитнес-индустрии в регионах России на 25-40% за два года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Падение валовой выручки российской фитнес-индустрии из-за ситуации с пандемией коронавируса в течение 2020-2021 годов составило от 25% до 40% в зависимости от регионов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

"К концу 2021 года, по экспертной оценке ассоциации, закрылось до 15% клубов, работавших в стране в 2019 году. Падение валовой выручки фитнес-индустрии составило 25-40%", - сказали в пресс-службе, уточнив, что оценка снижения выручки касается периода 2020-2021 годов.

В 2021 году происходила смена собственников клубов, а также переход одних брендов под другие. "Создавалось ощущение, что с клубами что-то происходит, но, на самом деле, клубы продолжали штатно функционировать. Поэтому АОФИ не включает в статистику закрытий эти "переходы", - добавили в ассоциации.

Больше всего клубов к концу 2021 года, по данным пресс-службы, закрылось в Свердловской области - 55. Это 15% от общего числа клубов в регионе. Такая же доля - в Жуковском (Московская область), это пять клубов. В Новосибирской области количество клубов сократилось на 1,6% - здесь закрылось два объекта. В Астраханской, Белгородской, Самарской и Тверской областях - ни одного закрытия за два года.

"Мы проанализировали ситуацию по закрытию клубов в 35 регионах. Процент закрытия составляет от 0 до 15. При этом валовая выручка падала сильнее - от 25% до 40% в зависимости от регионов. Это связано не столько с тем, что игроки ушли с рынка, сколько с падением выручки в действующих клубах. Причина: снижение спроса на услуги, сокращение числа клиентов и посещаемости в каждом конкретном клубе. Что повлияло на показатели отрасли в целом", - отметила президент АОФИ Ольга Киселева, слова которой привела пресс-служба.

По сведениям Национального фитнес-сообщества, "с начала 2020 года из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер с рынка ушло около 40% игроков", и сейчас в стране продолжают функционировать 7,8 тыс. объектов. Потери отрасли только за 2021 год оцениваются в 25,9 млрд рублей. Как сообщила ТАСС глава организации Елена Силина, эти данные опираются на мониторинг конъюктуры рынка в 57 регионах, исследование проводится среди более 500 фитнес-клубов. "При этом в 2022 году крупные сетевые игроки планируют открыть ряд новых фитнес-клубов технологичного формата и усилят позиции с помощью франшизы", - сказала Силина.