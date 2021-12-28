Москва увеличила экспорт колбасных изделий на 23%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Столичные производители в январе-сентябре экспортировали продукцию переработанного мяса на сумму $28,35 млн, что на 23,23% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Московские колбасы пользуются большим спросом у зарубежного потребителя. Цифры говорят сами за себя: за последние три года столичные экспортеры увеличили поставки колбасных изделий с $18,87 млн до $28,35 млн. Таким образом, с 2018 года прирост составил 50,21%", - отметил он.

Постепенно растет и география экспорта. Если в 2018 году только 10 стран закупали у города готовую мясную продукцию, то в текущем году количество импортеров возросло до 15.

Главными покупателями столичной колбасной продукции стали страны ближнего зарубежья: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Армения и Белоруссия. При этом Киргизия, Узбекистан и Армения сильно увеличили объем импорта: на 114,58%, 112,11%, до 48,75% соответственно.

Эксперты центра "Моспром" отмечают повышение спроса на колбасные изделия среди казахстанских покупателей. Так, за девять месяцев объем экспорта этой товарной категории в Казахстан составил $23,28 млн, это на 22,76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты центра считают, что участие московских производителей на международной выставке Food Expo в Казахстане в 2022 году поможет представить свою продукцию, нарастить поставки, а также найти новых покупателей.

Центр "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.