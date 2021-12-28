В Приамурье резидентами ТОР стали пять предприятий с объемом инвестиций 8,7 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Резидентами трех территорий опережающего развития (ТОР) в Амурской области в 2021 году стали пять предприятий, их общий объем инвестиций составил 8,7 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Василий Орлов, выступая с ежегодным итоговым отчетом.

"На трех территориях опережающего развития - "Белогорск", "Приамурская", "Свободный" - в этом году зарегистрировано пять новых резидентов с общим объемом инвестиций 8,7 млрд рублей. В них создано 526 новых рабочих мест. Планируем включить в ТОР еще девять резидентов с объемом инвестиций 64,7 млрд рублей. Это даст еще 1,3 тыс. рабочих мест", - сказал губернатор.

Он отметил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел в сентябре во Владивостоке, были подписаны соглашения на 140 млрд рублей, что стало хорошим заделом для устойчивого развития экономики региона. "Для прихода инвестиций в регион мы создаем максимально комфортные и стабильные условия. Закреплены меры прямой финансовой поддержки для крупных инвесторов. Проектам стоимостью свыше 150 млн рублей компенсируем часть затрат и гарантируем неизменность налоговых и арендных платежей на семь лет", - сказал Орлов.