В Приамурье 27-километровый участок дороги отремонтировали на два года раньше плана

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Подрядчик в Амурской области завершил реконструкцию 27-километрового участка дороги Благовещенск - Гомелевка за один год, тогда как в графике сдать участок планировалось в 2023 году, сообщил во вторник во время итогового выступления губернатор Приамурья Василий Орлов.

"Впервые в истории области выполнен ремонт большого 27-километрового участка дороги всего за один год. Речь об одной из самых востребованных магистралей Благовещенск - Гомелевка, планировалось завершить работы в сентябре 2023 года, но подрядчик справился на два года раньше, и к 2024 году вся дорога будет приведена в порядок", - сказал Орлов.

С опережением идет реконструкция автодороги Благовещенск - Свободный. "По контракту завершение работ в 2024 году, мы планируем сдать дорогу в следующем", - сказал Орлов.

В 2021 году на дорожное строительство правительство области направило более 21 млрд рублей, из них больше 11 млрд рублей - федеральные средства, основная часть из которых пошла на строительство нового моста через реку Зею в Благовещенске.

"Основной акцент [делается] на опорную сеть дорог, основные магистрали, на транзитные дороги, проходящие через населенные пункты, а также дороги, ведущие к социальным объектам - школам и медучреждениям", - заключил Орлов.