Кабмин утвердил выделение почти 92 млрд рублей на ремонт школ в ближайшие два года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам почти 92 млрд рублей в ближайшие два года для реализации программы капитального ремонта школ. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе кабмина.

"Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок. В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других - счет идет на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования", - указано в сообщении.

За счет этих средств будут обновлены более 2 тыс. учебных заведений страны.

О решении выделить деньги на ремонт, оснащение учебных заведений оборудованием и создание возможностей для занятий спортом Мишустин сообщил на заседании правительства 24 декабря. По его словам, "принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования".