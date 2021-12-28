Лоукостер "Победа" планирует перевести 10 самолетов в Пулково

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" планирует создать базу в аэропорту Пулково, в Санкт-Петербург будет перенаправлено 10 самолетов для полетов внутри РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

"Мы планируем развиваться в Питере, рассматриваем Пулково как большую базу в ближайшем будущем. Планируем забазировать там не менее 10 самолетов, а карту разлета сделать по всей России. Для этого создали там дочернюю компанию по наземному обслуживанию. Собственная "наземка" аэропорта - искусственный монополист и не мотивирована", - сказал Калмыков.

Он добавил, что вопрос открытия международных рейсов из Петербурга рассматривается, но окончательного решения по полетам за рубеж пока нет.

"За рубеж пока считаем. В том числе, как будет развиваться там наша "дочка" по наземному обслуживанию, какая будет доходность и т. д. Если пазл сложится, будет и "международка". Рассматриваем самые массовые направления: Турция, Египет, Италия, Германия. В Питер же еще и въездной туризм огромный", - сказал гендиректор лоукостера.

Сейчас "Победа" уже выполняет ряд прямых рейсов из Петербурга в регионы, например, в Минеральные Воды, Калининград, Воронеж, Сочи, Владикавказ.