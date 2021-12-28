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Лоукостер "Победа" отказался от компенсации за вывоз туристов из Турции

Как пояснил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков, правила предоставления устроены так, что рейсы, выполненные даже с загрузкой в 20 человек, уже не подпадают под компенсацию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" отказалась от компенсации за вывоз российских туристов из Турции во время приостановки авиасообщения между странами в 2021 году из-за пандемии. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, уточнив, что такое решение связано с небольшим объемом предлагаемой компенсации при больших трудозатратах на ее получение.

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"Мы отказались от компенсации за Турцию около месяца назад. Правила предоставления компенсаций были таким образом построены, что рейсы, выполненные туда даже с загрузкой в 20 человек, уже не подпадают под компенсацию. А мы туда на части рейсов вывозили по 20-25 граждан Турции, поэтому суммарный размер компенсаций получился очень маленький, а бумажек при этом надо было собрать чересчур много", - сказал Калмыков.

Россия с 15 апреля по 22 июня ограничивала пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также были приостановлены рейсы в Танзанию (они закрыты до сих пор). Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании в конце апреля. На прошлой неделе правительство РФ уменьшило общий объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз российских туристов из Турции и Танзании с 350 млн рублей до 100 млн рублей. Планируется, что перевозчикам будут компенсированы расходы за вывоз 15 тысяч россиян, а не 36 тысяч.

Размер предоставленной субсидии рассчитывается по формуле: затраты авиакомпании на выполнение международного рейса (включающие затрату на оплату труда летного состава, затраты на горюче-смазочные материалы, аэронавигационное, наземное обслуживание и обслуживание в аэропорту) минус выручка от перевозки пассажиров на осуществленных рейсах.

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