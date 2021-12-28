Лоукостер "Победа" отказался от компенсации за вывоз туристов из Турции

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" отказалась от компенсации за вывоз российских туристов из Турции во время приостановки авиасообщения между странами в 2021 году из-за пандемии. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, уточнив, что такое решение связано с небольшим объемом предлагаемой компенсации при больших трудозатратах на ее получение.

"Мы отказались от компенсации за Турцию около месяца назад. Правила предоставления компенсаций были таким образом построены, что рейсы, выполненные туда даже с загрузкой в 20 человек, уже не подпадают под компенсацию. А мы туда на части рейсов вывозили по 20-25 граждан Турции, поэтому суммарный размер компенсаций получился очень маленький, а бумажек при этом надо было собрать чересчур много", - сказал Калмыков.

Россия с 15 апреля по 22 июня ограничивала пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также были приостановлены рейсы в Танзанию (они закрыты до сих пор). Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании в конце апреля. На прошлой неделе правительство РФ уменьшило общий объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз российских туристов из Турции и Танзании с 350 млн рублей до 100 млн рублей. Планируется, что перевозчикам будут компенсированы расходы за вывоз 15 тысяч россиян, а не 36 тысяч.

Размер предоставленной субсидии рассчитывается по формуле: затраты авиакомпании на выполнение международного рейса (включающие затрату на оплату труда летного состава, затраты на горюче-смазочные материалы, аэронавигационное, наземное обслуживание и обслуживание в аэропорту) минус выручка от перевозки пассажиров на осуществленных рейсах.