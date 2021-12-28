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"ВСМПО-Ависма" обжаловала решение суда о возмещении ущерба экологии на 651,6 млн рублей

По результатам проверки Росприроднадзора, корпорация допустила порчу земель на объекте охраны окружающей среды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Крупнейший производитель титана в мире корпорация "ВСМПО-Ависма" обжаловала решение арбитражного суда Свердловской области, который в ноябре удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к компании о возмещении ущерба в размере 651,6 млн рублей из-за загрязнения почвы. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Корпорация "ВСМПО-Ависма". [Подана] апелляционная жалоба", - говорится в сообщении.

Дата рассмотрения жалобы не назначена, ее детали пока не раскрываются.

Ранее руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков сообщал ТАСС, что по результатам внеплановой проверки в период с июня по август было установлено, что корпорация "допустила порчу земель как объекта охраны окружающей среды". Ущерб оценивался в 651,6 млн рублей.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.

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