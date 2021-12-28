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Пандемия COVID-19

Россия вошла в пятерку лидеров по экспорту вакцин от коронавируса

По данным ВТО, лидером среди стран - экспортеров стал Китай

ТАСС, 28 декабря. Россия заняла пятое место в мире по объемам производства и экспорта вакцин от COVID-19. Об этом сообщается на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).

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По состоянию на 30 ноября, доля Российской Федерации в мировом экспорте вакцин от коронавируса составляет 2,6%. С момента начала поставок вакцины России удалось экспортировать более 90 млн доз.

При этом на внутренний рынок страны попало около 140 млн доз.

Лидером среди стран - экспортеров антикоронавирусной вакцины является Китайская Народная Республика, чей экспорт составляет 40,6% от общемирового. На втором месте располагаются страны Европейского союза, чьи объемы экспорта учитывались вместе и составили 37,3% от мирового экспорта. Третье место заняли США (9,5%), а четвертое - Республика Корея (3,6%).

План по отслеживанию распространения вакцин от COVID-19 - совместный проект ВТО и Международного валютного фонда. В нем отражены данные по производству и распространению вакцин по всему миру.

Вакцина "Спутник V", зарегистрированная в России 11 августа 2020 года, стала первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.

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СШАРоссияКитайРеспублика КореяПандемия COVID-19
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