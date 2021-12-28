Иск о банкротстве экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса поступил в Арбитражный суд на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о признании банкротом бывшего госсекретаря РСФСР, бывшего первого заместителя председателя правительства России Геннадия Бурбулиса. Об этом говорится в картотеке суда.

"Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом. Кредитор (заявитель) Киреев Геннадий Дмитриевич. Должник - Бурбулис Геннадий Эдуардович", - говорится в картотеке.

О деталях иска не сообщается. По данным "Коммерсанта", в сентябре 2020 года Киреев взыскал с Бурбулиса 200 тыс. рублей. Бурбулис с решением суда не согласен, долг не выплатил.

"Понятия не имею [в чем суть иска], первый раз слышу", - сказал Бурбулис ТАСС.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 года по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента России Бориса Ельцина. Был одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило роспуск бывшего СССР.