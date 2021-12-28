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Хуснуллин: привлечение инфраструктурных кредитов позволит создать 380 тыс. рабочих мест

Вице-премьер заявил, что "всего одобрено 500 млрд рублей таких кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком до 15 лет"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Реализация в регионах России проектов с привлечением инфраструктурных кредитов позволит создать 380 тыс. рабочих мест. Об этом на итоговом заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Всего штабом одобрено 500 млрд рублей таких кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком до 15 лет. От регионов поступили заявки почти на 1,5 трлн рублей. <…> Всего предполагается создание 613 объектов инфраструктуры, будет создано почти 380 тыс. рабочих мест, введено около 80 млн кв. м жилья", - сказал он.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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